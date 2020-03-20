Sohu назвало причину нереальности быстрого разгрома РФ Америкой в случае войны

В случае начала крупномасштабного военного конфликта Соединенные Штаты не смогут быстро разгромить Российскую Федерацию по причине наличия у нее современных видов вооружений. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской прессы.
Издание Sohu пишет, что Москва постоянно укрепляет свою обороноспособность. В частности, в последние годы у РФ появилось много образцов новой военной техники. В числе них субмарина «Борей», танк «Армата», истребитель Су-57.
Кроме того, РФ активно разрабатывает гиперзвуковое оружие. В этой сфере Россия превосходит американцев, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили предполагаемый сценарий поражения Турции в возможной войне с Россией без НАТО.