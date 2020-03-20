Sohu назвало причину нереальности быстрого разгрома РФ Америкой в случае войны

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20 марта 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Танк Т-14 «Армата» на военном параде, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В случае начала крупномасштабного военного конфликта Соединенные Штаты не смогут быстро разгромить Российскую Федерацию по причине наличия у нее современных видов вооружений. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской прессы.

Издание Sohu пишет, что Москва постоянно укрепляет свою обороноспособность. В частности, в последние годы у РФ появилось много образцов новой военной техники. В числе них субмарина «Борей», танк «Армата», истребитель Су-57.

Кроме того, РФ активно разрабатывает гиперзвуковое оружие. В этой сфере Россия превосходит американцев, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили предполагаемый сценарий поражения Турции в возможной войне с Россией без НАТО.