Экс-соратница Януковича предрекла возможную гибель украинского государства из-за COVID-19

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20 марта 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Киева, Mohammad Javad Abjoushak / globallookpress.com

Украинское государство может погибнуть из-за распространения китайского коронавируса COVID-19. С соответствующим прогнозом выступила политик Анна Герман, бывшая соратница экс-президента страны Виктора Януковича.

По словам Герман, процитированной отечественным интернет-изданием «Лента.ру», Украина сможет избежать катастрофических для себя последствий, если граждане поймут, что отход от христианских ценностей и любви к ближнему является губительным.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский журналист Сергей Гармаш допустил начало гражданской войны в бывшей советской республике из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.