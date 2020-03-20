Экс-соратница Януковича предрекла возможную гибель украинского государства из-за COVID-19

Украинское государство может погибнуть из-за распространения китайского коронавируса COVID-19. С соответствующим прогнозом выступила политик Анна Герман, бывшая соратница экс-президента страны Виктора Януковича.
По словам Герман, процитированной отечественным интернет-изданием «Лента.ру», Украина сможет избежать катастрофических для себя последствий, если граждане поймут, что отход от христианских ценностей и любви к ближнему является губительным.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский журналист Сергей Гармаш допустил начало гражданской войны в бывшей советской республике из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.