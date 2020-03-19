На Украине женщину госпитализировали, думали, с коронавирусом, а выяснилось, с похмельем

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19 марта 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча украинцев из Уханя на фейсбук-фото Владимира Зеленского

В Черниговской области женщину направили в больницу с подозрением на коронавирус. После анализов, выяснилось, что так выглядит похмелье.

Пациентку поместили в специальный бокс. Она была доставлена на скорой. Медикам женщина сообщила, что вернулась из Италии, теперь у нее двое суток держится высокая температура, кашель и одышка.

«Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром присутствуют», — рассказал гендиректор местной больницы, в которую поместили женщину.

Пока госпитализированная находится в том же боксе. Ее там будут держать до тех пока, пока не вернутся результаты анализов. Их направили в Киев.

Сейчас на Украине крайне сложная ситуация из-за коронавируса. Киевские власти закрыли метро, но этим они только усугубили ситуацию. Люди забили все маршрутки.