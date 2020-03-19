После закрытия метро в Киеве появились километровые очереди на маршрутки

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19 марта 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал украинского депутата Гончаренко

скриншот видео украинского депутата с километровой очередью на маршрутку

Длиннющая очередь на маршрутку. Такое видео опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он потребовал от киевских властей открыть метро. Его закрыли из-за коронавируса.



Метро в Киеве было закрыто накануне. Мэр украинской столицы объяснил, что эта мера вынужденная. Она связана с коронавирусом.

Сразу же, как только были введены экстренные меры, выяснилось, что они не работают. Метро было закрыто, но людям нужно на работу. Поэтому они забили все маршрутки. Этот вид транспорта на Украине теперь ездит битком набитый народа.

«Немного о великом решении «закрыть метро». Люди стоят в км очередях», — написал в комментарии к видео украинский депутат.

Гончаренко потребовал от властей открыть метро. В принципе, это требование справедливо. Это решение о закрытии только усугубило ситуацию. В маршрутках, контакт у людей более плотный, чем в метро. И там заразиться можно гораздо быстрее. Если не коронавирусом, то свиным гриппом.