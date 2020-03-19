В Иране сотни человек отравились алкоголем, пытаясь защититься от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

19 марта 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство ISNA

столица Ирана на фото Globallookpress.com/ Ahmad Halabisaz

Слухи о том, что алкоголь является лекарством от коронавируса, привели к гибели сотен иранцев. Об этом сообщило агентство ISNA.

Травиться алкоголем начали 6 марта. Тогда в иранских социальных сетях появились слухи о том, что алкоголь является панацеей от коронавируса.

«Количество отравившихся в одной только провинции Фарс на сегодняшний день начитывается 427 человек», — заявил глава местного МЧС Мухаммед Джевад Мурадиян: «Из них погибли 65 человек. Еще 14 находятся в реанимации».

Общее число умерших в результате алкогольных отравлений на территории всего Ирана уже насчитывается 180 человек. Распространившиеся слухи привели к росту нелегального рынка. Жители Ирана травятся поддельным алкоголем.

Иран стал одной из стран, в которых ситуация с COVID-19 особенно тяжелая. Накануне там даже были вынуждены отпустить из тюрем 85 тысяч заключенных.