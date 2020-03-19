В Иране сотни человек отравились алкоголем, пытаясь защититься от коронавируса

Слухи о том, что алкоголь является лекарством от коронавируса, привели к гибели сотен иранцев. Об этом сообщило агентство ISNA.
Травиться алкоголем начали 6 марта. Тогда в иранских социальных сетях появились слухи о том, что алкоголь является панацеей от коронавируса.
«Количество отравившихся в одной только провинции Фарс на сегодняшний день начитывается 427 человек», — заявил глава местного МЧС Мухаммед Джевад Мурадиян: «Из них погибли 65 человек. Еще 14 находятся в реанимации».
Общее число умерших в результате алкогольных отравлений на территории всего Ирана уже насчитывается 180 человек. Распространившиеся слухи привели к росту нелегального рынка. Жители Ирана травятся поддельным алкоголем.
Иран стал одной из стран, в которых ситуация с COVID-19 особенно тяжелая. Накануне там даже были вынуждены отпустить из тюрем 85 тысяч заключенных.