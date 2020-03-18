Отец премьера Великобритании обругал запрет сына и будет ходить в паб

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18 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

Стенли Джонсон, отец премьер-министра Британии на фото Globallookpress.com/ James Warren

Отец главы британского кабмина Стенли Джонсон заявил, что он «пойдет в паб» вопреки всем запретам. Это возмутило ведущих, которые говорили с ним. Стенли Джонсона возмутило возмущение собеседников.

Почти комическая сценка. Отца главы премьер-министра Великобритании пригласили в студию утреннего шоу на британском телевидении. Речь зашла о запрете, связанном с коронавирусом. Британцам рекомендовали не ходить в пабы.

«Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб», — возмутился Стенли Джонсон.

Журналисты тут же спросили, что думает про это его сын. И сын главы британского кабмина просто повторил, что будет делать все, что хочет.

Сейчас в Европе началась паника, в связи с коронавирусом. Во Франции уже запретили пешеходам ходить без объяснительной.