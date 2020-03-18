Французов будут штрафовать за выход на улицу без объяснительной

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18 марта 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

соверменный Париж на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via www.imago-imag

Жителям Франции, которые вышли на улицу без уважительной причины, грозит крупный штраф. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Запрет на выход на улицы связан с коронавирусом. Полиция будет ловить пешеходов. На улицу им разрешено выходить только с письменным заявлением, в котором указана причина выхода.

«Нужно отказаться от семейных обедов, от встреч с друзьями», — объяснил новые правила глава французского МВД: «Нельзя собираться в группы, нельзя играть в парках. Каждый человек, который куда-либо перемещается, должен объяснить свои перемещения. Это касается и пешеходов тоже».

Французы имеют право выходить из дома лишь ненадолго. Им разрешено ходить на работу, если нет возможности «удаленки». Не запрещены перемещения в магазины за товарами первой необходимости, посещения врача, решение семейных проблем.

За нарушения будут штрафовать. Сумма штрафа установлена в размере 38 – 135 евро. Ограничения будут действовать две недели.

Коронавирус стал опаснейшей болезнью последнего времени. Возможность его лечения сейчас ищут во всем мире. Накануне появились новости о том, что лекарство было найдено в Италии.