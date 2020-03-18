СМИ : Евровидение могут отменить

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18 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото: сайт Евровидения

Источник в Израильской корпорации телерадиовещания («Кан») сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020», который должен был пройти в голландском Роттердаме, могут отменить. Причиной тому стала пандемия коронавируса в мире.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет. При этом организаторы Евровидения сообщили, что ежедневно следят за ситуацией и скоро предоставят более подробную информацию о проведении конкурса.

«Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего "Евровидения" … Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», - говорится в Twitter.

Ранее сообщалось, что участник от России рейв - группа Little Big покорила зарубежные СМИ и поклонников своим новым клипом, особенно им понравился танцор на заднем фоне.