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Валенса: На конфликте Польши и России хотят заработать другие страны

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валенса: На конфликте Польши и России хотят заработать другие страны
фото: pixabay.com

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Россия и Польша дают другим странам заработать на своих нестабильных отношениях. По его словам, лидерам обеих стран следует наладить взаимопонимание между Варшавой и Москвой.

«Просто необходимо, чтобы наши отношения в итоге были хорошими. Я всегда говорю: если двое дерутся, то третий из этого извлекает выгоду. И на наших нынешних отношениях теряем мы все – и Россия, и Польша. И даем заработать третьему», - высказал Валенса.

Бывший президент добавил, что из Варшавы и Гданьска ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Валенса отметили, что страны «обречены друг на друга», потому что так «решил Бог». Поэтому, считает он, соседство нужно сделать приятным, а не создавать друг другу проблемы.

Ранее немецкий депутат призвал Германию отменить санкции против России, а сенатор Константин Косачев заявил, что «данная идея абсолютно разумная и своевременная»,  но этим не стоит ограничиваться.

 

БА

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