В Совфеде оценили призыв немецкого депутата снять санкции с России

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18 марта 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал призыв члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта снять санкции с РФ для борьбы с коронавирусом.

Косачев полагает, что, с одной стороны, данная идея абсолютно разумная и своевременная. С другой стороны, по мнению сенатора, этим не стоит ограничиваться. Отмечается, что вопрос не в отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, а в том, что в мире прижилась практика введения односторонних экономических ограничений в обход Совета Безопасности ООН.

Константин Косачев уточнил, что данная проблема носит долгосрочный характер, вследствие чего "требует универсальной реакции".