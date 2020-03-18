Россия продолжит готовить ядерщиков для Турции

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18 марта 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

фото: pixabay.com

Питерский университет выделил места для турецких физиков-ядерщиков. Об этом заявило агентство Анадолу.

Политехнических университет Петра Великого выделил 25 мест в магистратуре. Там будут обучаться специалисты для атомной электростанции «Аккую». Это первая турецкая АЭС.

«Обучение в магистратуре будет на английском языке и длится два года», — сообщило агентство Анадолу.

Турецким магистрантам установлена стипендия в размере 32 тысячи рублей. Им предоставляется жилье, медстраховка, оплачен авиаперелет до дома.

Москва сохранила партнерские отношения после недавнего обострения ситуации в Идлибе. Эта сирийская провинция стала поводом для переговоров Москвы и Анкары. Путин и Эрдоган сумели договориться о перемирии.