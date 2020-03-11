В Турции начали уточнять детали перемирия в Идлибе

В Анкаре начались переговоры военных ведомств России и Турции. На них уточнят детали договоренностей, о которых заявили Путин и Эрдоган.
Переговоры в самом разгаре. Нынешняя встреча стала продолжением визита Эрдогана в Россию. Президент Турции встречался с Владимиром Путиным неделю назад.
Итоговым коммюнике стало заявление о перемирии в Идлибе. Эта сирийская провинция попала в мировую повестку после обострения обстановки.
Ключевым решением стало принципиальное прекращение огня. Это произошло в полночь 6 марта, почти сразу же после окончания переговоров Эрдогана и Путина. Позднее договорились уточнить детали.
Это самое «позднее» наступило теперь. По условиям достигнутых договоренностей стороны решили позднее уточнить третий пункт. Он предусматривает совместное патрулирование российских и турецких военных коридора по трассе М-4.
Географию этого коридора сейчас и уточняют представители военных ведомств России и Турции. На той встрече Путин и Эрдоган лишь определили, что патрулирование будет проходить между населенными пунктами Трумба и Айн-эль-Хаб. Оно должно начаться 15 марта.