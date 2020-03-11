В Турции начали уточнять детали перемирия в Идлибе

Аргументы Недели → Политика 13+

11 марта 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча Путина и Эрдогана на фото Globallookpress/ Alexei Druzhinin

В Анкаре начались переговоры военных ведомств России и Турции. На них уточнят детали договоренностей, о которых заявили Путин и Эрдоган.

Переговоры в самом разгаре. Нынешняя встреча стала продолжением визита Эрдогана в Россию. Президент Турции встречался с Владимиром Путиным неделю назад.

Итоговым коммюнике стало заявление о перемирии в Идлибе. Эта сирийская провинция попала в мировую повестку после обострения обстановки.

Ключевым решением стало принципиальное прекращение огня. Это произошло в полночь 6 марта, почти сразу же после окончания переговоров Эрдогана и Путина. Позднее договорились уточнить детали.

Это самое «позднее» наступило теперь. По условиям достигнутых договоренностей стороны решили позднее уточнить третий пункт. Он предусматривает совместное патрулирование российских и турецких военных коридора по трассе М-4.

Географию этого коридора сейчас и уточняют представители военных ведомств России и Турции. На той встрече Путин и Эрдоган лишь определили, что патрулирование будет проходить между населенными пунктами Трумба и Айн-эль-Хаб. Оно должно начаться 15 марта.