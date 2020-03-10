Жителей Турции возмутил сюжет «России-1»

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10 марта 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: репортер из Идлиб Фарук Шами

скандальный репортаж Павла Зарубина на скриншоте youtube-видео

Скандальный сюжет Павла Зарубина вызвал возмущение у жителей Турции. В социальных сетях видео вызвало шквал эмоций. Об этом рассказал репортер из Идлиб Фарук Шами.



Репортаж журналиста телеканала «Россия-1» Павла Зарубина уже вызвал критику главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Главный дипломат официальной Анкары сумел сдержать те эмоции, которые его охватили и не стал показывать их.

«Российские СМИ превратили вопрос в новость в стиле «бульварной прессы», что является проявлением неуважения», — прокомментировал Мевлют Чавушоглу материал кремлевского репортера.

Заголовок «Молния! Впервые! Закулисье переговоров Путина и Эрдогана // Москва. Кремль. Путин». Он уместен в таблоидах. Но так назвали скандальный репортаж редакторы «России-24», которые выложили видео на youtube. И даже в русскоязычном сегменте портала оно вызвало негативную реакцию. Сюжет набрал 1,9 тысячи дизлайков.

«Российские журналисты разговаривают, как сплетники», — пишут в комментариях корреспонденту «России-1».

Объективности ради, нужно сказать, что кому-то таблоидный репортаж Зарубина понравился. Но это в России. У жителей Турции совсем другие эмоции. Они делятся ими в социальных сетях и мессенджерах.

«Это видео в Турции сейчас недоумевая пересылают друг другу в мессенджерах и обсуждают в социальных сетях», — сообщил репортер из Идлиб Фарук Шами: «Мало того, что по мнению турков заставлять ждать унизительно и Путин это сделал преднамеренно, так зачем еще из этого русские сделали сюжет идиотского бахвальства на главном тв канале страны? Очень странная пропаганда России , сама накаляет обстановку между двумя странами, а Путин молчит . Кому это нужно поправил нос...осмотрелся...поставил чемоданчик...сделал шаг... Это явно указывает на скрытую ненависть в сердце у Российской власти и Российской пропаганды к потомкам Османов».

Руководство телеканала «Россия-1» пока еще не отреагировало на разразившийся скандал.