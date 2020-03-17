На Украине экстренно делают операции из-за коронавируса

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17 марта 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча украинцев из Уханя на facebook-фото Владимира Зеленского

В украинских больницах отметили ажиотаж в хирургических отделениях. Там начали экстренно делать операции. Со среды они будут запрещены.

Операции запрещены документом, в котором оговорен комплекс карантинных мер. Хирурги вынуждены были перенести плановые операции, которые были назначены со среды.

По словам пациентов и родственников пациентов украинских больниц, врачи проводили по 13 операций в день. Они не успевали осуществлять плановые обходы. Прооперированные обычно направлялись в реанимацию, где они находились до следующего утра. Теперь срок реанимации был сокращен до нескольких часов.

В среду украинские операционные будут закрыты. Таково было решение официального Киева.

Сейчас на Украине тяжелая эпидемиологическая обстановка. Там решили засекретить ситуацию с коронавирусом. В довершение ко всему, в этой стране бушует эпидемия свиного гриппа.