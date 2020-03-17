На Украине экстренно делают операции из-за коронавируса

В украинских больницах отметили ажиотаж в хирургических отделениях. Там начали экстренно делать операции. Со среды они будут запрещены.
Операции запрещены документом, в котором оговорен комплекс карантинных мер. Хирурги вынуждены были перенести плановые операции, которые были назначены со среды.
По словам пациентов и родственников пациентов украинских больниц, врачи проводили по 13 операций в день. Они не успевали осуществлять плановые обходы. Прооперированные обычно направлялись в реанимацию, где они находились до следующего утра. Теперь срок реанимации был сокращен до нескольких часов.
В среду украинские операционные будут закрыты. Таково было решение официального Киева.
Сейчас на Украине тяжелая эпидемиологическая обстановка. Там решили засекретить ситуацию с коронавирусом. В довершение ко всему, в этой стране бушует эпидемия свиного гриппа.