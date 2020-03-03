Стало известно, как у Зеленского решили засекретить историю с коронавирусом

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3 марта 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

флаг Украины на фоне здания Верховной Рады на фото Globallookpress/ Volodymyr Tarasov

Украинские СМИ опубликовали документ администрации президента Украины. В нем описывается, как украинская политическая элита должна говорить про коронавирус.

Документ получили депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа». Офис Зеленского направил им рекомендации, как они должны комментировать ситуацию с коронавирусом.

«Первый случай коронавируса на Украине: ситуация под контролем медиков», — это общий информационный посыл, который должны доносить украинские депутаты: «26-летний мужчина приехал с женой из Италии в Черновцы. Симптомы появились 28 февраля. За помощью он обратился 29 февраля. После этого его изолировали. Сейчас мужчина находится в стационаре под наблюдением. Его жена дома под присмотром врача».

После этого формулируется ключевой тезис, который должны заявлять депутаты Верховной Рады. Им рекомендуется говорить, что "система работает, как надо". Граждане Украины должны прислушиваться рекомендациям Минздрава. На вопрос что делать, парламентарии должны отвечать, что нужно сохраняться спокойствие, придерживаться рекомендаций. Им не советуют скупать маски. Их надевают на людей, у которых уже появились симптомы простуды.

Среди рекомендаций на Украине стал совет главы Минздрава, как правильно чихать, прикрываясь ногой. И за паникой с коронавирусом Киев упустил гораздо более опасную ситуацию. Сейчас на Украине эпидемия свиного гриппа.