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На Украине из-за коронавируса подорожали лимоны

, 20:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине из-за коронавируса подорожали лимоны
фото: pixabay.com

Коронавирус спровоцировал повышение цен на лимоны. Об этом сообщили украинские СМИ.

Цены на лимоны на Украине начали расти после объявления карантина. Лимонную инфляцию спровоцировал ажиотаж и падение курса гривны.

«Значительно большое влияние на цены сегодня делает спрос. Если еще неделю назад розничные продажи лимонов происходили преимущественно поштучно, то сегодня все больше украинцев покупают сразу от 1 кг лимонов», — заявили представители оптового рынка, которых процитировали украинские СМИ.

Лимоны на Украину поставляются из Испании и Турции. Закрытие границ и спровоцировало ажиотаж, из-за которого подорожали цитрусовые. Сейчас Европу накрыла волна паники.

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