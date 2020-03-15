Власти Германии закрывают границы с соседними Францией, Австрией и Швейцарией из-за коронавируса

Власти Герамании объявили о закрытии границ страны с Францией, Австрией и Швейцарией из-за пандемии коронавируса COVID-19 с понедельника, 16 марта. Решение о закрытии границ было принято после совещания с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера и премьер-министров нескольких федеральных земель.
Берлин намерен сохранить свободное передвижение товаров, а также людей, которые совершают поездки на работу, сообщает издание Bild.
Власти Польши ранее заявили о закрытии границ страны, в том числе и с Германией. В Германии коронавирусом заражены более четырех тысяч человек, девять человек стали жертвами нового вируса.
Власти Грузии объявили о закрытии границы с Россией. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила высокую смертность из-за вспышки коронавируса в Италии.