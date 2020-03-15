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Власти Германии закрывают границы с соседними Францией, Австрией и Швейцарией из-за коронавируса

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Германии закрывают границы с соседними Францией, Австрией и Швейцарией из-за коронавируса
pexels.com/ru-ru

Власти Герамании объявили о закрытии границ страны с Францией, Австрией и Швейцарией из-за пандемии коронавируса COVID-19 с понедельника, 16 марта.  Решение о закрытии границ было принято после совещания с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера и премьер-министров нескольких федеральных земель.

Берлин намерен сохранить свободное передвижение товаров, а также людей, которые совершают поездки на работу, сообщает издание Bild.

Власти Польши ранее заявили о закрытии границ страны, в том числе и с Германией.  В Германии коронавирусом заражены более четырех тысяч человек, девять человек стали жертвами нового вируса.

Власти Грузии объявили о закрытии границы с Россией. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила высокую смертность из-за вспышки коронавируса в Италии.

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