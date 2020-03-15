Власти Грузии закроют границу с Россией из-за коронавируса COVID-19

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15 марта 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией для путешественников в связи с распространением в мире коронавируса. Граница с Россией будет закрыта с понедельника, 16 марта, сообщили в Тбилиси.

Официальные представители кабмина Грузии отметили, что россияне, находящиеся на грузинской территории и грузинские граждане, находящиеся в России, могут вернуться домой. Детали предстоящего закрытия грузино-российской границы пока не приводятся.

По информации на 15 марта, в Грузии у 30 человек диагностирован коронавирус. Жители Тбилиси рассказали нам, что некоторые их соседи в панике из-за распротсранения нового вируса COVID-19 начали запасаться продуктами.

Граждане России уже не могут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном, так как с субботы, 14 марта, введен запрет на их пересечение представителями третьих стран в связи с пандемией коронавируса

На сегодняшний день самое большое число зараженных коронавирусом, кроме Китая, в Италии. Всего в мире число зараженных - более 157 тысяч человек. Скончались от коронавируса 5833 человека. 75783 человек излечились.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало россиян отказаться от поездок в зарубежные страны из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в мире.