«Мир новостей» сообщил об «окружении» военных РФ протурецкими боевиками в Идлибе

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17 марта 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Мир новостей»

Протурецкие боевики в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Протурецкие вооруженные формирования окружают российских военных в сирийском Идлибе. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Сайт «Мир новостей» пишет, что трасса М4 в Идлибе, которую президент Турции Реджеп Эрдоган обещал открыть для российских патрулей, полностью заблокирована боевиками. В данный район в настоящий момент стягиваются новые отряды джихадистов.

Сирийские источники предупреждают, что в ближайшее время боевики могут атаковать военных РФ, говорится в процитированной заметке.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американские СМИ назвали козырь Турции в случае военного конфликта с Россией.