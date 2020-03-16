Оппозиция забросала трассу М-4 противошинными «ежиками»

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16 марта 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

скриншот трассы М-4

Трасса М-4 была забросана маленькими колючими ежами, которые протыкают шины. По этой дороге проходит маршрут российско-турецкого патруля. Сирийская оппозиция пытается заблокировать движение.

Видео опубликовал репортер Фарук Шами. Он снял проезжую часть (пока пустую). Она густо засеяна небольшими колючими конструкциями. Это противошинные «ежики».

«Бойцы сирийского сопротивления приготовили "красную дорожку" для российских оккупантов на трассе м4 и ждут их там», — написал журналист в подписи к видео.

В минувшее воскресенье на трассе М-4 началось российско-турецкое патрулирование в провинции Идлиб.