National Interest назвал преимущество Турции в случае войны с Россией в Сирии

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16 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие военные корабли, Nina Liashonok / globallookpress.com

Обозначено преимущество Анкары в случае начала вооруженного противостояния Турции с Россией в Сирии. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах американских СМИ.

The National Interest указывает на то, что Москва в значительной степени полагается на регулярные перевозки через Босфор и Дарданеллы для обеспечения своей группировки, действующей на территории Сирии. Если возникнет конфликт, Турция сможет закрыть данные проливы, так как они находятся под ее контролем, констатируется в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в российском экспертном сообществе пообещали «мощный удар по зубам» Турции в случае нового обострения ситуации в сирийском Идлибе.