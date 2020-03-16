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Порошенко явился на допрос в ГБР

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Порошенко явился на допрос в ГБР
фото: Петр Порошенко/globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 16 марта, прибыл в Государственное бюро расследований на допрос. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы ГБР Максима Белоусенко.

«Да, действительно, Петра Порошенко пока допрашивают в качестве свидетеля по делу о возможном совершении преступления при назначении премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде», - цитирует его слова RT.

Кроме того, появилась информация, что бывший президент подъехал к ведомству на двух Мерседесах.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 марта, Порошенко не явился на допрос, потому что покинул территорию страны. Политик находился в Испании, но был вынужден вернуться на Украину из-за ограничений в рамках борьбы с коронавирусом.

БА

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