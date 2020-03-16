Первый патруль в Идлибе контролировали беспилотники

Аргументы Недели → В мире 13+

16 марта 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

турецкая техника направляется в Идлиб на фото Globallookpress.com/ Juma Muhammad

В минувшее воскресенье прошел первый патруль по трассе М-4 в провинции Идлиб. Об этом договорились Москва и Анкара.

Совместный патруль российских и турецких военных понадобился для контроля обстановки. Эрдоган и Путин договорились о перемирии в провинции Идлиб. Некоторое время назад там обострилась обстановка. И президент Турции прибыл в Россию, чтобы решить спорные вопросы.

Переговоры продолжались несколько часов на фоне громких заявлений, которые обостряли политическое напряжение. Но в итоговом коммюнике стороны заявили о взаимной приверженности мирному урегулированию.

Дополнительный протокол к коммюнике заявлял совместный патруль российской и турецкой стороны. Маршрут ограничивался трассой М-4. Военные ведомства Москвы и Анкары должны были обсудить детали позднее. Этим они занимались несколько дней на прошлой неделе.

Датой первого патруля было назначено минувшее воскресенье. 15 марта машины вышли на маршрут.

«Маршрут патруля отслеживался беспилотной авиацией», — сообщили турецкие СМИ: «В целях предотвращения провокаций и защиты безопасности мирного населения в период проведения совместного патрулирования были предприняты все необходимые меры. Действия сторон координировались посредством Совместных координационных центров».