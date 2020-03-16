Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Российский экономист прокомментировал решение ФРС США снизить базовую ставку

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Российский экономист прокомментировал решение ФРС США снизить базовую ставку
pexels.com

Александр Абрамов, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС, прокомментировал неожиданно экстренное снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки из-за пандемии коронавируса.

ФРС снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Российский эксперт назвал это решение очень своевременным. "Оно говорит о том, что ФРС имеет достаточное основание для того, чтобы думать о том, что мировая экономика очень сильно тормозится", - цитирует RT Абрамова. По мнению экономиста, экстраординарная мера принята для того, чтобы предотвратить это торможение и снизить финансовые риски.

Есть ещё одно важное решение, связанное с тем, что Федрезерв теперь сможет кредитовать пять центральных банков (Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ и Швейцарский нацбанк) через так называемые своп-контракты.

Абрамов заключил: "США второй раз в истории пошли на беспрецедентные меры, когда стали кредитовать центробанки других стран, чтобы те не испытывали проблем с ликвидностью доллара".

Цена нефти марки Brent начала снижаться после сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении ключевой ставки до уровня 0 - 0,25 процентов. По данным торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май составила 32,09 за баррель.

ИЧ

Общество

Несколько юристов, ученых и писателей обратились к депутатам и в Конституционный суд по поводу поправок к Конституции

Несколько юристов, ученых и писателей обратились к депутатам и в Конституционный суд по поводу поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели обратились к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда с письмом по поводу поправок к Контитуции РФ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью