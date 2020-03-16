Российский экономист прокомментировал решение ФРС США снизить базовую ставку

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16 марта 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

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Александр Абрамов, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС, прокомментировал неожиданно экстренное снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки из-за пандемии коронавируса.

ФРС снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Российский эксперт назвал это решение очень своевременным. "Оно говорит о том, что ФРС имеет достаточное основание для того, чтобы думать о том, что мировая экономика очень сильно тормозится", - цитирует RT Абрамова. По мнению экономиста, экстраординарная мера принята для того, чтобы предотвратить это торможение и снизить финансовые риски.

Есть ещё одно важное решение, связанное с тем, что Федрезерв теперь сможет кредитовать пять центральных банков (Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ и Швейцарский нацбанк) через так называемые своп-контракты.

Абрамов заключил: "США второй раз в истории пошли на беспрецедентные меры, когда стали кредитовать центробанки других стран, чтобы те не испытывали проблем с ликвидностью доллара".

Цена нефти марки Brent начала снижаться после сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении ключевой ставки до уровня 0 - 0,25 процентов. По данным торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май составила 32,09 за баррель.