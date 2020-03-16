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Sohu назвало причину нежелания властей США начинать «настоящую войну» с Россией

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu назвало причину нежелания властей США начинать «настоящую войну» с Россией
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты опасаются вооруженного столкновения с Российской Федерацией, несмотря на свое доминирование в военной сфере. Соответствующая точка зрения выражена в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Как пишет издание Sohu, американские власти не хотят начинать «настоящую войну» с Москвой, потому что боятся последствий применения имеющегося в ее распоряжении ядерного арсенала. В Вашингтоне понимают, что конфликт с использованием оружия массового поражения приведет к фатальной катастрофе для мира, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что Иван Коновалов, отечественный аналитик, пообещал Турции «мощный удар по зубам» в случае развязывания ею новой войны в сирийском Идлибе.

 

ДЦ

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