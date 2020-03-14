Этап «Формулы 1» в Австралии отменили из-за коронавируса

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14 марта 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В «Формуле 1» объявили об отмене Гран При Австралии.

Такое решение было принято после того, как от участия в этапе отказалась команда McLaren из-за того, что у ее сотрудника был обнаружен коронавирус.

«Мы понимаем, что эта новость стала огромным разочарованием для тысяч болельщиков, которые собирались на гонку. Все зрители получат полный возврат средств за приобретённые билеты», – сообщается на официальном сайте Формулы 1 в России.

Известно, что из-за эпидемии отменены этап «Формулы-1» в Шанхае, а также Женевский и Пекинский автосалоны. По этой же причине приостановлены чемпионаты Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциация (НБА) и североамериканской футбольной лиги (MLS).