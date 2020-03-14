Минпросвещения РФ рекомендовало школам во всех регионах перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

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14 марта 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

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Министерство просвещения РФ в качестве превентивной меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 рекомендовало организовать в регионах дистанционное обучение школьников.

Глава Минпросвещения Сергея Кравцова отметил, что онлайн-обучение детей - временная мера. Рекомендации по организации дистанционного обучения были направлены ведомством во все российские регионы и пообещали оказать необходимую методическую помощь.

"Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения", - заявил Кравцов. Минпросвещения также разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. Необходимо предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий в школах, контролировать графики уборки и проветривания классов и других школьных помещений. В большинстве регионов в ближайший период начнутся плановые каникулы у детей.

Власти Москвы и Подмосковья уже ввели режим свободного посещения школ из-за распространения коронавируса.

Заразившиеся коронавирусом выявлены в нескольких российских регионах: Москве, Подмосковье, Липецке, Калининграде, Перми, Кемерово. Всего известно о 48 случаях заражения.