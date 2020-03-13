В Лондоне россияне не могут стать добровольцами для заражения коронавирусом

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13 марта 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

прибытие украинцев из Уханя на facebook-фото Зеленского

Британские исследователи отказались приглашать россиян для исследования вакцины от коронавируса. Корреспондент АН получил ответ из лондонского медцентра. Накануне там объявили о наборе добровольцев для испытаний лекарств, которые позволят вылечить от COVID-19.

В самом объявлении об ограничениях не было сказано ни слова. Британские медики просто сообщили, что ищут 24 добровольцев для участия в исследованиях вакцины от коронавируса. Их планируется заразить штаммами 0C43 и 229E. После этого участникам эксперимента введут лекарство и будут наблюдать за их самочувствием.

Откликнуться на объявление можно прямо на сайте лондонского исследовательского центра. Идея поучаствовать в эксперименте корреспонденту АН показалась интересной. В результате мог получиться репортаж о том, что чувствуют люди, заболевшие коронавирусом.

«Благодарим вас за проявленный интерес к клиническим исследованиям с помощью FluCamp», — ответили из Лондона: «К сожалению, поскольку вы не зарегистрированы в Великобритании, мы не можем принять ваше заявление. Если ваши обстоятельства изменятся, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам».

Коронавирус стал опаснейшей болезнью. Как его лечить, никто не знает. В связи с пандемией россиянам предлагают отказаться от поездок за границу, хотя бы, на год.