У нового украинского министра нашли недвижимость в России

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13 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

СМИ выяснили, что новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная имеет собственную квартиру в России. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта, из данных финансовой декларации чиновницы.

В источнике говорится, что Лазебная с 2009 года владеет квартирой площадью 31,7 квадратных метра на территории РФ. Однако город, в котором расположена недвижимость министра не раскрывается.

Кроме того, чиновница имеет три квартиры в Киеве, две из которых принадлежат ее супругу, одну в Киевской области и частный дом родителей.

Напомним, что 4 марта Верховная рада утвердила новый состав правительства, который был предложен премьер-министром Денисом Шмыгалем.

А экс-президент Петр Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР.