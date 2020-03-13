Заболевший коронавирусом житель Китая летел из Италии через Москву

Власти Шанхая выявили два новых завозных случая инфицирования коронавирусом.
Двое граждан КНР прилетели в Поднебесную из США и Италии, причем, последний летел на родину с пересадкой в столице России.
Известно, что житель восточной провинции Чжэцзян вылетел из Болоньи через Москву в Шанхай, куда прибыл 11 марта. Уже на границе у него выявили симптомы заболевания и направили прибывшего в медучреждения, где мужчину тщательно обследовали.
Спустя некоторое время инфицирование коронавирусом было официально подтверждено.
Ранее сообщалось, что на Кубани зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.