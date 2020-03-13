Заболевший коронавирусом житель Китая летел из Италии через Москву

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13 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Власти Шанхая выявили два новых завозных случая инфицирования коронавирусом.

Двое граждан КНР прилетели в Поднебесную из США и Италии, причем, последний летел на родину с пересадкой в столице России.

Известно, что житель восточной провинции Чжэцзян вылетел из Болоньи через Москву в Шанхай, куда прибыл 11 марта. Уже на границе у него выявили симптомы заболевания и направили прибывшего в медучреждения, где мужчину тщательно обследовали.

Спустя некоторое время инфицирование коронавирусом было официально подтверждено.

Ранее сообщалось, что на Кубани зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.