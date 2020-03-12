Дедушка семерых внуков, выглядящий на 30 лет, раскрыл секрет молодости

Житель Великобритании, дедушка семи внуков Энди Уилкинсон, который выглядит не старше 30 лет, рассказал о своем образе жизни. Согласно последним данным, мужчине, который работает фитнес-тренером, 56 лет.

Уилкинсон убежден, что своей внешностью обязан спорту и правильному питанию. Он также полагает, что ему повезло с генами. Британец заметил, что люди стареют из-за стресса, поэтому он пытается не переживать по пустякам и смотреть на мир с оптимизмом.