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Дедушка семерых внуков, выглядящий на 30 лет, раскрыл секрет молодости

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Дедушка семерых внуков, выглядящий на 30 лет, раскрыл секрет молодости
спортсмен, pixabay.com
Житель Великобритании, дедушка семи внуков Энди Уилкинсон, который выглядит не старше 30 лет, рассказал о своем образе жизни. Согласно последним данным, мужчине, который работает фитнес-тренером, 56 лет.
 
Уилкинсон убежден, что своей внешностью обязан спорту и правильному питанию. Он также полагает, что ему повезло с генами. Британец заметил, что люди стареют из-за стресса, поэтому он пытается не переживать по пустякам и смотреть на мир с оптимизмом.
 
Энди призывает всех вести здоровый образ жизни и пить много жидкости, поскольку, по его мнению, никакие кремы мира не могут сделать кожу красивой, а вот вода на это способна.
 
 
 
 
 
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Публикация от Andy Wilkinson ???????????????????????????? (@andyw_fitness)22 Сен 2019 в 11:20 PDT

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