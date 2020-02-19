Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Диетолог рассказала, как Дженнифер Энистон удается выглядеть моложе своих лет

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дни.Ру

Диетолог рассказала, как Дженнифер Энистон удается выглядеть моложе своих лет
Фото: соцсети

Диетолог Татьяна Коренева рассказала, какие методы использует 51-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон, чтобы сохранить красоту и молодость. По мнению специалистов, Энистон использует способ, популярный среди многих звезд.

Коренева объяснила, что многие известные личности следуют принципам интервального голодания. При таком режиме питания актриса не употребляет твердую пищу на протяжении 16 часов в день. Также Энистон бывает в тренажерном зале не менее пяти раз в неделю. Такой образ жизни позволяет актрисе выглядеть значительно моложе, чем есть на самом деле.

АБ

//картина дня

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Гайич – один из самых титулованных сербских самбистов. На его счету серебро чемпионата Европы по самбо и бронза Европейских игр. Он успевает совмещать тренерскую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Одна из самых ныне обсуждаемых тем в СМИ – брак и развод россиянки Оксаны Воеводиной с Мухаммадом Пятым - Королем Малайзии. Всю подноготную этой истории рассказал…

//новости ан