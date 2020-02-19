Диетолог рассказала, как Дженнифер Энистон удается выглядеть моложе своих лет

//Шоу-бизнес 13+

19 февраля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дни.Ру

Фото: соцсети

Диетолог Татьяна Коренева рассказала, какие методы использует 51-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон, чтобы сохранить красоту и молодость. По мнению специалистов, Энистон использует способ, популярный среди многих звезд.

Коренева объяснила, что многие известные личности следуют принципам интервального голодания. При таком режиме питания актриса не употребляет твердую пищу на протяжении 16 часов в день. Также Энистон бывает в тренажерном зале не менее пяти раз в неделю. Такой образ жизни позволяет актрисе выглядеть значительно моложе, чем есть на самом деле.