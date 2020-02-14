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Диетолог назвала продукты, полезные при дефиците в организме человека витамина D

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог назвала продукты, полезные при дефиците в организме человека витамина D
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Медики рекомендуют обратить внимание на повышенную утомляемость и усталость, которые могут проявиться у человека при дефиците витамина D. Самостоятельно выявить недостаток витамина D сложно, но правильное питание не помешает в этом случае.

Врач-диетолог Нурия Дианова поделилась, что для профилактики дефицита витамина D питание людей должно быть разнообразным. Специалист призывает включить в рацион рыбу: тунец, сардину, лосось и сельдь. 

Как пояснила диетолог, в рыбе кроме витамина D содержатся необходимые для организма человека кальций, фосфор и белок.
Можно готовить говяжью печень, есть яйца. Витамин D есть в грибах, но не в таком количестве.

Диетолог рекомендовала проверить уровень содержания витамина D людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, женщинам с проблемами менструального цикла. Дианова подчеркнула, что прием витамина D должен назначить врач.

 

ИЧ

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