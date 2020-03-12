Турецкие военные взяли беженцев под охрану

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12 марта 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

беженцы на границе с Грецией на фото Globallookpress/ Mohssen Assanimoghaddam

Подразделения спецназа Турции начали патрулировать границу. Им поставлена задача противостоять незаконным действиям Греции. Об этом сообщило турецкое агентство Анадолу.

Турецкий спецназ был вынужден взять под охрану беженцев, которые находятся на границе с Грецией. Основной поток уже просочился. Ранее заявлялось о 138 тысячах человек, которые прорвались в Грецию, чтобы потом уйти вглубь европейского континента.

Сейчас на границе скопились тысячи мигрантов. Они пытаются просочиться в Грецию. Официальные Афины предприняли экстренные меры. Сейчас граница укрепляется. Пограничники расстреливают пытающихся пересечь границу.