Эксперт прокомментировал слова Зеленского о возможности выхода из переговоров по Донбассу

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7 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент Украины Владимир Зеленский, Xinhua

Политолог Юрий Светов оценил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев намерен выйти из переговоров по Донбассу в "нормандском формате", если за год ситуация не изменится.

Зеленский ранее подчеркнул, что не имеет возможности выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые дал ему народ Украины.

Светов отметил, что подобное заявление украинского лидера в определенной мере является "шантажом и надуванием щек". Политолог уточнил, что все это – производная от внутреннего положения на Украине: рейтинг Владимира Зеленского упал почти в два раза, происходит рост цен, уровень промышленности в то же время падает, зарплаты шахтерам не выплачиваются. "Вещи, которые были заявлены, не выполнены", – уточнил Юрий Светов.