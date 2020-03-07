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В Совфеде заявили о желании Зеленского сорвать "нормандский формат"

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Совфеде заявили о желании Зеленского сорвать
Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Член Совета Федерации Олег Морозов в субботу заявил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского сорвать минские договоренности и "нормандский формат" становится все более очевидным.
 
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если ситуация в зоне военных действий в Донбассе не изменится и соглашение с РФ об урегулировании конфликта не будет достигнуто до конца текущего года, Киев откажется вести переговоры с Москвой.
 
Олег Морозов отметил, что позиция президента Украины становится все более очевидной. По мнению сенатора, Зеленский считает для себя выгодной подобную линию, поскольку рассчитывает, что Запад будет "вечно" оплачивать его мифический конфликт с Российской Федерацией. Морозов добавил, что действия Зеленского на самом деле являются шагом к распаду Украины.
ЕТ

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Политика

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

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