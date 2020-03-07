В Совфеде заявили о желании Зеленского сорвать

Олег Морозов отметил, что позиция президента Украины становится все более очевидной. По мнению сенатора, Зеленский считает для себя выгодной подобную линию, поскольку рассчитывает, что Запад будет "вечно" оплачивать его мифический конфликт с Российской Федерацией. Морозов добавил, что действия Зеленского на самом деле являются шагом к распаду Украины.