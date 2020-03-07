Зеленский считает, что к Минским соглашениям следует применять более гибкий подход

Зеленский в беседе с газетой The Guardian отметил, что в Минских соглашениях есть пункты, которые можно "немного перенести". По словам политика, это ни к чему плохому не приведет. Глава Украины также заметил, что как только в Донбассе не будет людей с оружием, стрельба прекратится.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если к концу текущего года в данном вопросе не будет достигнут существенный прогресс.