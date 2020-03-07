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Зеленский считает, что к Минским соглашениям следует применять более гибкий подход

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

Зеленский считает, что к Минским соглашениям следует применять более гибкий подход
президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
Президент Украины Владимир Зеленский на днях сделал важное заявление по Минским соглашениям. По словам украинского лидера, сторонам следует применять более гибкий подход к договоренностям.
 
Зеленский в беседе с газетой The Guardian отметил, что в Минских соглашениях есть пункты, которые можно "немного перенести". По словам политика, это ни к чему плохому не приведет. Глава Украины также заметил, что как только в Донбассе не будет людей с оружием, стрельба прекратится.
 
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если к концу текущего года в данном вопросе не будет достигнут существенный прогресс.
ЕТ

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