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Франция и США считают, что Россия не учитывает требования Турции по Сирии

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Франция и США считают, что Россия не учитывает требования Турции по Сирии
Фото: pixabay.com

Во Франции местные СМИ негативно отреагировали на соглашение о прекращении огня в Сирии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Москве. Журналисты считают, что это «провал» для Анкары.

«Договор стал поражением для президента Эрдогана, поскольку не учитывает его главные требования. В документе не говорится ни слова об окруженных режимом Асада турецких наблюдательных постах и появившихся после начала боев беженцах», - пояснил автор.

Кроме того, журналист отметил, несмотря на то, что Турция требовала отступления сирийских сил, «Дамаск оставляет за собой захваченную территорию». При этом автор считает, что в России не чувствуют «триумфа», но страна добилась поставленных целей.

А вот в Соединенных Штатах заявили, что русско-турецкое соглашение «поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия».

Ранее в Германии сообщили, что Россия «мудрее» и «мощнее» Турции, а также обладает глубоким видением ситуации в Сирии из-за своего спокойствия.

БА

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