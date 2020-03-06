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США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу
Фото: pixabay.com

По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве. Однако не все делегации захотели их поддержать.

«Члены СБ приняли их к сведению … Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно», - пояснил Небензя.

При этом постпред РФ при ООН отказался называть страну, которая отказалась поддерживать, но позже источник, учувствовавший во встрече, пояснил, что с таким заявлением выступили США.

БА

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Политика

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.

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