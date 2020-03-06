Все новости >>

//В мире 13+

Политик заявил об экологической катастрофе на Украине из-за водной блокады Крыма

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Политик заявил об экологической катастрофе на Украине из-за водной блокады Крыма
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Перекрытие Киевом Северо-Крымского канала привело к экологической катастрофе на Украине. С соответствующим заявлением выступил Алексей Черняк, отечественный политик, представитель Госсовета Крыма.

Черняк рассказал интернет-изданию ФАН, что в Херсонской области «затоплены подвалы домов, гниют поля и сады». Кроме того, из-за загрязнения воды, произошедшего после введения блокады Крыма, «с Украины ушла рыба».

Ранее журналист Андрей Бабицкий спрогнозировал российскую операцию по принуждению Киева к миру с республиками Донбасса. Также сообщалось, что эксперт Олег Неменский назвал силу, которая готова поднять мятеж против президента Владимира Зеленского.

 

ДЦ

//картина дня

Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила в пятницу Народная милиция ДНР.

Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Блогер Екатерина Диденко и выжившие после инцидента с сухим льдом на вечеринке в банном комплексе в честь ее дня рождения друзья посетили шоу «Док-Ток», телеведущей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина, которая в скором времени во второй раз станет мамой, выразила поклонникам благодарность за теплые…

В Грузии на очередном заседании межведомственной координационный группы во главе с премьер-министром было принято решение временно приостановить прямое авиасообщение…

//новости ан

Согласно документу, жители города должны: Сообщать о возвращении из стран, где зафиксирован коронавирус, датах пребывания на указанных территориях, на горячую линию…