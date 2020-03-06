Политик заявил об экологической катастрофе на Украине из-за водной блокады Крыма

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6 марта 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Перекрытие Киевом Северо-Крымского канала привело к экологической катастрофе на Украине. С соответствующим заявлением выступил Алексей Черняк, отечественный политик, представитель Госсовета Крыма.

Черняк рассказал интернет-изданию ФАН, что в Херсонской области «затоплены подвалы домов, гниют поля и сады». Кроме того, из-за загрязнения воды, произошедшего после введения блокады Крыма, «с Украины ушла рыба».

Ранее журналист Андрей Бабицкий спрогнозировал российскую операцию по принуждению Киева к миру с республиками Донбасса. Также сообщалось, что эксперт Олег Неменский назвал силу, которая готова поднять мятеж против президента Владимира Зеленского.