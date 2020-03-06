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Sohu озвучило четыре препятствия для развязывания Америкой войны против России

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu озвучило четыре препятствия для развязывания Америкой войны против России
Американские морские пехотинцы, Chaiwat Subprasom / globallookpress.com

Обозначены четыре фактора, препятствующие развязыванию Соединенными Штатами открытого вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.

Издание Sohu отмечает, что Вашингтон удерживают от войны с РФ наличие у Москвы ядерной триады и огромные размеры страны, которые не позволяют рассчитывать на ее уничтожение одним ударом. Также, по мнению журналистов, американцы опасаются вступать в конфликт с Россией из-за высокого боевого духа ее населения и того обстоятельства, что РФ обладает огромными запасами углеводородов, позволяющими выдержать длительное противостояние.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский допустил начало ядерной войны с США из-за ситуации в Сирии.

 

ДЦ

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В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

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