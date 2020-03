Forbes показал фото самой секретной в мире подлодки

СМИ опубликовали фотографию одной из самых секретных подлодок, которая была запечатлена лишь раз, но даже тогда изображение было нечетким. Речь идет о единственной кубинской субмарине типа Delfin.

"Две фотографии за 15 лет, вот это секретность! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней", - пояснил автор материала.

В статье говорится, что сейчас кубинский флот включает в себя старую советскую технику. Автор отметил, что они используют рыболовные траулеры с ракетами и вертолетами и разрабатывают самодельные торпедные аппараты. При этом он считает, что секретная подлодка была собрана подобным способом.

Автор добавил, что субмарина довольно маленькая, около 70 футов (2133,6 см) в длину, а водоизмещение составляет около 100 тонн. По его мнению, она самое "мощное местное оружие".

New image reveals Cuba's secret #Submarines. First high res image of Delfin Class. #OSINT Still active, mostly seen around Havana. #Cuba #Navy https://t.co/FpN3lgWEqi