Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе

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3 марта 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Меркель, фото с сайта Кремля

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 3 марта, позвонила президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе. Согласно официальному сообщению Кремля, Путин с Меркель обсудил "вопросы сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации".

5 марта в Россию прибудет президент Турции Эрдоган. Путин и Меркель выразили надежду на результативное проведение предстоящей в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне.

При обмене мнениями о положении дел в Ливии Путин и Меркель подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе этого года.

Лидеры России и Германии договорились о дальнейших контактах.

Россию ждут "чудовищные потери" в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии, считает журналист Матвей Ганапольский.

Президент Сирии Башар Асад назначил дату парламентских выборов на 13 апреля.