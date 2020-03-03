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Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе
Путин и Меркель, фото с сайта Кремля

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 3 марта, позвонила президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе.  Согласно официальному сообщению Кремля, Путин с Меркель обсудил "вопросы сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации".

5 марта в Россию прибудет президент Турции Эрдоган.  Путин и Меркель выразили надежду на результативное проведение предстоящей в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне.

При обмене мнениями о положении дел в Ливии Путин и Меркель подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе этого года.
Лидеры России и Германии договорились о дальнейших контактах.

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ИЧ

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