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Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Фото: pixabay.com

Министерство обороны Турции во вторник, 3 марта, сообщило о сбитом в провинции Идлиб сирийском военном самолёте L-39. Кроме того, информацию подтвердили на местном телевидении.

Телеканал NTV со ссылкой на источник в Минобороны Турции уточнил, что воздушное судно было сбито в рамках операции «Щит весны», которая началась в конце февраля после инцидента с гибелью турецких солдат, пишет RT.

Ранее глава оборонного ведомства объяснил, что данная операция направлена на противостояние правительственным силам Сирии и «устранение радикализации и предотвращение миграции».

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БА

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