Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

Министерство обороны Турции во вторник, 3 марта, сообщило о сбитом в провинции Идлиб сирийском военном самолёте L-39. Кроме того, информацию подтвердили на местном телевидении.
Телеканал NTV со ссылкой на источник в Минобороны Турции уточнил, что воздушное судно было сбито в рамках операции «Щит весны», которая началась в конце февраля после инцидента с гибелью турецких солдат, пишет RT.
Ранее глава оборонного ведомства объяснил, что данная операция направлена на противостояние правительственным силам Сирии и «устранение радикализации и предотвращение миграции».
В Кремле подтвердили встречу в РФ президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана 5 марта.