Все новости >>

//В мире 13+

Минобороны Турции: Анкара не будет "воевать" с Россией

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Русская весна

Минобороны Турции: Анкара не будет
Фото: pixabay.com

Глава Минобороны Турции Хулуси Акара в воскресенье, 1 марта, заявил, что Анкара не собирается развязывать войну с Москвой. Известно, что отношения между странами обострились после гибели 33 турецких военных при обстреле сирийской армией террористов в Идлибе.

«Анкара не желает противостояния с Москвой в Идлибе», - отметила глава оборонного ведомства.

Министр обороны рассказал об операции «Щит весны», главная задача которой противостояние правительственным силам Сирии и «устранение радикализации и предотвращение миграции».

Ранее сообщалось, что сирийская армия якобы уничтожила российский Су-24. Позже выяснилось, что это оказался турецкий дрон.

БА

//картина дня

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих на эту тему, стоят за идеями глобализма и всеобщего полевения, что включает в себя борьбу за признание нормой всего, что ранее…

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый скандал с известными адвокатами Сергеем Жориным и Катей Гордон. Настоящий мужчина поделился видеозаписью, на которой его экс-супруга не стоит на ногах и находится…

//новости ан

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр…

//новости ан

Полиции понадобилось несколько дней, чтобы найти хулигана, который решил порадовать жителей Приморского края на Масленицу и устроил показ видео для взрослых с мужичками…

//новости ан

Студентка из ЛНР приехала на практику в медицинский университет Ростова-на-Дону и была совершенно в шоке от состояния учебного заведения. По ее словам, в Луганске даже…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Десятки тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Европейского союза после ее открытия турецкими властями для сирийских беженцев. Через город Эдирне перешли около…

//новости ан

//новости ан