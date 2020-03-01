Минобороны Турции: Анкара не будет

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1 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Русская весна

Фото: pixabay.com

Глава Минобороны Турции Хулуси Акара в воскресенье, 1 марта, заявил, что Анкара не собирается развязывать войну с Москвой. Известно, что отношения между странами обострились после гибели 33 турецких военных при обстреле сирийской армией террористов в Идлибе.

«Анкара не желает противостояния с Москвой в Идлибе», - отметила глава оборонного ведомства.

Министр обороны рассказал об операции «Щит весны», главная задача которой противостояние правительственным силам Сирии и «устранение радикализации и предотвращение миграции».

Ранее сообщалось, что сирийская армия якобы уничтожила российский Су-24. Позже выяснилось, что это оказался турецкий дрон.