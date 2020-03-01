Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом в Идлибе якобы российском Су-24 и назвало фейком

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1 марта 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia, globallookpress.com

Министерство обороны России опровергло сообщения о якобы сбитом в небе над сирийской провинцией Идлиб бомбардировщике Су-24 ВКС РФ. По данным российского Минобороны, новости о сбитом из з переносного зенитного - ракетного комплекса (ПЗРК) самолете Су-24 - только слухи, фейки.

Самолеты ВКС России выполняют задачи в Сирии в обычном режиме.

Сирийские СМИ сегодня, в воскресенье, 1 марта, передают об объявлении правительственной армией САР о закрытии неба над провинцией Идлиб. Идлиб объявлен бесполетной зоной.

По информации сирийских СМИ, сбит беспилотник Турции, который могли принять за российский самолет. Турецкие военные потерю своего дрона не подтвердили.

По данным турецких СМИ, в небе над Идлибом был сбит сирийский военный самолет. По данным телеканала "А хабер", боевики вооруженной сирийской оппозиции уничтожили самолет L-39. Пилоту удалось катапультироваться, но его судьба неизвестна.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой ракетой что-то сбивают, и в небе виден загоревшийся объект.