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Сирийская армия закрыла небо над Идлибом

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Сирийская армия закрыла небо над Идлибом
фото: pixabay.com

Правительственная армия Сирии объявила о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.
По данным разных СМИ, возле города Саракиб в Идлибе был сбил сирийский военный самолет или турецкий беспилотник боевиков из террористических группировок.

По информации турецких Anadolu и CNN Turk, в небе над Идлибом был сбит самолет сирийских правительственных сил.
Сирийское информагентство SANA передало, что в небе над юго-востоком Идлиба в районе города Саракиб армия сбила турецкий беспилотник.

Также появились новости о сбитом в Идлибе Су-24 ВКС РФ.  Минобороны России опровергло информацию Интернет-ресурсов боевиков о сбитом из переносного зенитного ракетного комплекса российском военном самолете, назвав ее фейком.

Как передало SANA заявление сирийского командования, "любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач".

ИЧ

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