Появилось видео якобы сбитого Су-24 в Сирии

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1 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого изображен якобы сбитый сирийской армией российский бомбардировщик Су-24. Позже Минобороны РФ опровергли данную информацию, назвав ее «фейком».

Однако на видео, выложенным в одном из Телеграм-каналов в воскресенье, изображён похожий на самолет объект. Кроме того, вдалеке виднеется развевающиеся клубы дыма.

Видео произошедшего инцидента можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что подбитый зенитной ракетой в районе города Саракиб в сирийской провинции Идлиб российский Су-24 оказался турецким беспилотником. При этом правительственная армия Сирии объявила о закрытии воздушного пространства. В заявлении командования говорится, что "любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут восприняты как враждебные и сбиты".