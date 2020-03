Видео: немецкий министр отказался пожать руку Меркель - коронавирус

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в понедельник на мероприятии в Берлине не пожал руку канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом инциденте сообщила сегодня медиакомпания Deutsche Welle.

Меркель подошла к Зеехоферу и протянула руку в знак приветствия, однако министр не ответил ей. Канцлер Германии с юмором восприняла сложившуюся ситуацию, подняла обе руки и показала Зеехоферу свои ладони.

Когда заняла свое место, то заявила в микрофон, что глава МВД страны прав. По последним данным, приведенным South China Morning Post, в Германии зарегистрировано уже 150 случаев заболевания новым коронавирусом.

Как ранее писали АН, французские и швейцарские власти также дали простой, но действенный совет гражданам: при встрече отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-2019.





Angela Merkel's Interior Minister turns down her handshake offer.



"Right thing to do" says the Chancellor.#Coronaviruspic.twitter.com/wHqKANtAgt