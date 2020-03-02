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Во Франции власти призвали граждан меньше целоваться, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-2019

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Во Франции власти призвали граждан меньше целоваться, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-2019
фото: pixabay.com

Французские и швейцарские власти дали простой, но действенный совет гражданам: при встрече отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы избежать распространения нового коронавируса COVID-2019. Так министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов избегать приветствия друг друга объятиями щека к щеке и поцелуями при встрече.

Также он посоветовал временно не пожимать друг другу руки при встрече. "Рекомендуется сократить социальные контакты физического характера", — сказал Веран. Это касается и "французского поцелуя" "la bise".

По последним данным, во Франции диагноз коронавирус диагностирован примерно у 100 человек, два человека скончались. 

В целях не допустить дальнейшего распространения во Франции отменен Парижский полумарафон. Власти запретили проводить мероприятия, на которых могут собраться  более 5000 человек. Закрыт Лувр.

В Швейцарии министр здравоохранения Ален Берсе также призвал отказаться от приветствий с поцелуями при встречах,  пишут европейские СМИ. В этой стране отменен Женевский автосалон, на которым ожидались более 600 тысяч участников и посетителей.

Больше всего из европейских стран  людей заразилось коронавирусом в Италии. 

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ИЧ

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